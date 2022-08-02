Обладательница «ЗМ» немка Кесслер обратилась к сборной Англии после их победы на Евро

Бывшая полузащитница сборной Германии и обладательница «Золотого мяча» – 2014 Надин Кесслер обратилась к сборной Англии после их победы на женском чемпионате Европы. В финале турнира англичанки в дополнительное время вырвали победу у сборной Германии со счётом 2:1.

«Это победа — полная эмоций и особенная для нашей игры. Мы захватили сердца. Поздравляю чемпионов, сборную Англии, — вы сделали это. Обращаюсь к сборной Германии: у вас есть все основания гордиться собой», — написала Кесслер в своём «твиттере».

34-летняя Кесслер закончила игровую карьеру в 2016 году. Вместе со сборной Германии она стала чемпионкой Европы в 2013 году.

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками. Видеоролик: