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Семак: некоторые представляют, будто «Зенит» побеждает в РПЛ вполноги. Но это заблуждение

Семак: некоторые представляют, будто «Зенит» побеждает в РПЛ вполноги. Но это заблуждение
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что стереотип о лёгкости побед сине-бело-голубых в чемпионате России — это заблуждение. Также специалист высказался на тему обновления команды и тренерского штаба.

«Благодарен клубу и игрокам за то, что мы совместно смогли выиграть четыре чемпионских титула подряд, при этом каждый сезон оказывался по-своему сложен. Со стороны некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Но это глубокое заблуждение. А когда мы сами позволяем себе так подумать, то случаются неудачные матчи, как недавно в Химках.

Что касается обновления коллектива, то это необходимость для команды, которой надо двигаться дальше. В какой-то момент могут поменять тренера, в какой-то — футболистов, которые были самыми заметными фигурами, но затем объективно перестали выигрывать конкуренцию. Это нормальный рабочий процесс, нравится он кому-то или нет», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».

Напомним, Семак был назначен главным тренером «Зенита» на постоянной основе в 2018 году. С тех пор сине-бело-голубые завоевали четыре чемпионства подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» также лидирует в турнирной таблице после трёх туров.

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