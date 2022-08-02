Семак: некоторые представляют, будто «Зенит» побеждает в РПЛ вполноги. Но это заблуждение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что стереотип о лёгкости побед сине-бело-голубых в чемпионате России — это заблуждение. Также специалист высказался на тему обновления команды и тренерского штаба.
«Благодарен клубу и игрокам за то, что мы совместно смогли выиграть четыре чемпионских титула подряд, при этом каждый сезон оказывался по-своему сложен. Со стороны некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Но это глубокое заблуждение. А когда мы сами позволяем себе так подумать, то случаются неудачные матчи, как недавно в Химках.
Что касается обновления коллектива, то это необходимость для команды, которой надо двигаться дальше. В какой-то момент могут поменять тренера, в какой-то — футболистов, которые были самыми заметными фигурами, но затем объективно перестали выигрывать конкуренцию. Это нормальный рабочий процесс, нравится он кому-то или нет», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».
Напомним, Семак был назначен главным тренером «Зенита» на постоянной основе в 2018 году. С тех пор сине-бело-голубые завоевали четыре чемпионства подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» также лидирует в турнирной таблице после трёх туров.
- 2 августа 2022
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:34
-
12:24
-
12:15
-
12:13
-
12:11
-
12:07
-
12:04
-
11:45
-
11:44
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
10:47
-
10:42
-
10:38
-
10:32
-
10:28
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
09:00