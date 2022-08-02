Пресс-атташе «Динамо» опубликовала видео, как её укусила лошадь
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Пресс-атташе и ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как её укусила лошадь.
«Сегодня меня укусила лошадь. Потом мы помирились», — написала Полина Лысенко в своих соцсетях.
Лошадь укусила пресс-атташе московского «Динамо»
Это видео вызвало резонанс среди болельщиков, так как лошадь ассоциируется с московским ЦСКА — принципиальным соперником «Динамо».
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА завершил соревнование на пятой строчке (50 очков). В нынешнем розыгрыше чемпионата России ЦСКА за три матча успел набрать семь очков, «Динамо» — пять очков.
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