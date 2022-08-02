Агент нападающего Бальде Кейта заявил, что не предлагал ЦСКА услуги игрока

Фредерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего Бальде Кейта, признался, что не предлагал услуг своего клиента московскому ЦСКА.

«Я не предлагал услуги Кейта ЦСКА. На данный момент никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы обязательно его рассмотрим», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что агенты 27-летнего сенегальского форварда испанского происхождения предложили его ЦСКА. Сейчас Кейта, проведший шесть лет в академии «Барселоны», находится в статусе свободного агента. Ранее Бальде был футболистом «Лацио», «Монако», «Интера» и «Сампдории». Последним клубом Кейта был «Кальяри», соглашение между сторонами истекло 30 июня.

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