«Подошёл ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в АПЛ». Агуэро — о дебюте Холанда
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о причинах неудачной игры Эрлинга Холанда за «горожан» в дебютном матче с «Ливерпулем» (1:3) в Суперкубке Англии. Норвежец провёл на поле всю встречу, но результативными действиями не отметился.
«Холанд слишком привык к Бундеслиге. Эрлинг думал, что будет один, а потом к нему подошёл Вирджил ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в АПЛ», — приводит слова Агуэро Mirror.
34-летний Агуэро был футболистом «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. В 388 матчах за команду аргентинец забил 259 голов и отдал 73 результативные передачи. Позднее форвард перешёл в «Барселону», но спустя пять игр был вынужден завершить карьеру в декабре 2021-го из-за проблем с сердцем.
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