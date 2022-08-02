«Подошёл ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в АПЛ». Агуэро — о дебюте Холанда

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о причинах неудачной игры Эрлинга Холанда за «горожан» в дебютном матче с «Ливерпулем» (1:3) в Суперкубке Англии. Норвежец провёл на поле всю встречу, но результативными действиями не отметился.

«Холанд слишком привык к Бундеслиге. Эрлинг думал, что будет один, а потом к нему подошёл Вирджил ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в АПЛ», — приводит слова Агуэро Mirror.

34-летний Агуэро был футболистом «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. В 388 матчах за команду аргентинец забил 259 голов и отдал 73 результативные передачи. Позднее форвард перешёл в «Барселону», но спустя пять игр был вынужден завершить карьеру в декабре 2021-го из-за проблем с сердцем.