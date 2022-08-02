Данни сообщил, что примет участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Мигел Данни рассказал, что примет участие в матче ветеранов с московским «Спартаком».

«Я приму участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Очень приятно, что я получил приглашение! По-настоящему счастлив быть частью команды легенд «Зенита»!» — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее об участии Данни в ответном матче ветеранов сообщал «РБ Спорт». Также возможно участие в матче экс-защитника петербуржцев Николаса Ломбертса.

Напомним, первый матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» прошёл на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 8 июля — за сутки до игры за Суперкубок России между командами. Тогда победу одержали ветераны «Зенита» со счётом 2:0. Вторая встреча состоится между командами 2 сентября на «Открытие Банк Арене» в Москве.

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