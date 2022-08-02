Мигел Данни: очень скучаю по «Зениту». Часто вспоминаю время, которое провёл в Петербурге

Бывший нападающий «Зенита» Мигел Данни признался, что часто вспоминает время, которое провёл в Санкт-Петербурге. 2 сентября португалец сыграет за команду в матче ветеранов со «Спартаком» на «Открытие Банк Арене».

«Очень скучаю и часто вспоминаю время, которое провёл в Петербурге. Будет круто снова выйти на поле в форме «Зенита», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

38-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В 255 матчах за команду португалец венесуэльского происхождения забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи. С 2005 по 2008-й форвард был игроком московского «Динамо». Игровую карьеру Данни завершил в конце 2018 года в португальском «Маритиму».

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