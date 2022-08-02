Раунд плей-офф ЛЧ: известны возможные соперники для команд Черчесова, Хайкина и Головина

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В её результате были образованы следующие пары:
Путь чемпионов:
«Карабах» (Азербайджан)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Шериф» (Молдавия)/«Виктория» (Чехия);
«Будё-Глимт» (Норвегия)/«Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария)/«Динамо» Загреб (Хорватия);
«Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Аполлон» Лимасол (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)/«Пюник» (Армения);
«Копенгаген» (Дания) — «Трабзонспор» (Турция).
Путь представителей лиг:
«Юнион» (Бельгия)/«Рейнджерс» (Шотландия) — «Монако» (Франция)/ПСВ (Нидерланды);
«Динамо» Киев (Украина)/«Штурм» (Австрия) — «Бенфика» (Португалия)/«Мидтьюлланн» (Дания).
2–3 августа – первые матчи 3-го отборочного раунда, 9 августа — ответные матчи.
16–17 августа – первые матчи раунда плей-офф, 23–24 августа — ответные матчи.
25 августа – жеребьёвка группового этапа.
- 2 августа 2022
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