Раунд плей-офф ЛЧ: известны возможные соперники для команд Черчесова, Хайкина и Головина

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В её результате были образованы следующие пары:

Путь чемпионов:



«Карабах» (Азербайджан)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Шериф» (Молдавия)/«Виктория» (Чехия);

«Будё-Глимт» (Норвегия)/«Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария)/«Динамо» Загреб (Хорватия);

«Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Аполлон» Лимасол (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)/«Пюник» (Армения);

«Копенгаген» (Дания) — «Трабзонспор» (Турция).



Путь представителей лиг:

«Юнион» (Бельгия)/«Рейнджерс» (Шотландия) — «Монако» (Франция)/ПСВ (Нидерланды);

«Динамо» Киев (Украина)/«Штурм» (Австрия) — «Бенфика» (Португалия)/«Мидтьюлланн» (Дания).



2–3 августа – первые матчи 3-го отборочного раунда, 9 августа — ответные матчи.

16–17 августа – первые матчи раунда плей-офф, 23–24 августа — ответные матчи.

25 августа – жеребьёвка группового этапа.