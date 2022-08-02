Фанаты «Баварии» кричали «Hala Madrid» Левандовскому в Мюнхене. Видео
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Сегодня, 2 августа, игрок «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски приехал на тренировочную базу «Баварии», чтобы попрощаться с игроками и персоналом.
Когда поляк покидал базу клуба, ряд болельщиков «Баварии» кричали ему вслед речовки в поддержку мадридского «Реала». Скорее всего, этим они хотели подразнить Левандовского, недавно перешедшего в «Барселону», главным противником которой являются именно «сливочные».
Напомним, 33-летний уроженец Варшавы присоединился к «Барселоне» в текущее трансферное окно. С нападающим в испанском клубе подписали соглашение до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в € 45 млн. У Левандовского оставался один год контракта с немецким грандом — мюнхенской «Баварией».
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