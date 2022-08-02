Появилось видео, как Роналду спорит с тен Хагом во время матча «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1) вступил в спор с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.
Во время паузы на «водопой» тен Хаг подошёл к Роналду и сделал ему какое-то замечание. Португалец начал жестикулировать с недовольным видом и сделал шаг в сторону от тренера.
Роналду спорит с тен Хагом во время матча «МЮ»
Ранее сообщалось, что агент португальца Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными европейскими клубами, такими как «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи», однако до конкретных предложений дело не дошло.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
- 2 августа 2022
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