Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось видео, как Роналду спорит с тен Хагом во время матча «МЮ»

Появилось видео, как Роналду спорит с тен Хагом во время матча «МЮ»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1) вступил в спор с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

Во время паузы на «водопой» тен Хаг подошёл к Роналду и сделал ему какое-то замечание. Португалец начал жестикулировать с недовольным видом и сделал шаг в сторону от тренера.

Роналду спорит с тен Хагом во время матча «МЮ»

Ранее сообщалось, что агент португальца Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными европейскими клубами, такими как «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи», однако до конкретных предложений дело не дошло.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

Какой клуб выбрать Криштиану Роналду? Быстрый разбор 35 вариантов Какой клуб выбрать Криштиану Роналду? Быстрый разбор 35 вариантов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022