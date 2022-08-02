«Химки» объявили о продлении аренды защитника БАТЭ Волкова

Защитник БАТЭ Захар Волков вновь стал игроком «Химок». 24-летний футболист выступал за подмосковную команду во второй части сезона-2021/2022, а теперь отыграет за российский клуб весь текущий сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Химок» на официальном сайте.

Волков в составе «Химок» принял участие в 14 матчах, в том числе помог команде сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в стыковых играх со «СКА-Хабаровск». В этих матчах защитник забил один гол.

В 2019-м Волков дебютировал за первую сборную Беларуси, сыграв в двух товарищеских встречах и двух играх Лиги наций УЕФА. Захар является воспитанником команды «Витебск».

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