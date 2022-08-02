Защитник «Челси» может стать одноклубником Головина в «Монако»

Французский «Монако» ведёт переговоры о переходе защитника лондонского «Челси» Маланга Сарра. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, 23-летний футболист предпочитает вернуться в Лигу 1, а не переходить в «Фулхэм», который также заинтересован в игроке.

Сарр — воспитанник «Ниццы». В августе 2020-го Маланг свободным агентом ушёл в «Челси», а спустя три месяца был арендован «Порту» до конца сезона-2021/2022. В 21 матче за лондонскую команду защитник заработал четыре жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Вместе с «Челси» Сарр выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Сарр играл за молодёжные сборные Франции всех возрастов, но пока не дебютировал за основную национальную команду.