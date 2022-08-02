Определены возможные соперники «Фиорентины» Кокорина по плей-офф Лиги конференций

Итальянская «Фиорентина» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет с победителем пары «Твенте» (Нидерланды) — «Чукарички» (Сербия). Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Первая игра состоится 18 августа, ответная — 25 августа. Отметим, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Сезон-2022/2023 начнётся для подопечных Винченцо Итальяно домашней игрой с «Кремонезе» в чемпионате Италии. Встреча состоится 14 августа на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Затем «фиалки» сыграют в Лиге конференций, а после этого их ждёт встреча 2-го тура итальянской Серии А с «Эмполи», которая состоится 21 августа. 28 августа «Фиорентина» сыграет с «Наполи», 31-го — с «Удинезе», а 3 сентября – дома с «Ювентусом».