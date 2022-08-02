Фанат «Ростова» получил тюремный срок за драку двухлетней давности с болельщиками «Локо»

Семеро фанатов «Ростова» приговорены к уголовному наказанию за драку с болельщиками «Локомотива», которая произошла в сентябре 2020 года. Лидер околофутбольной группировки Максим Казаков приговорён к году лишения свободы в колонии общего режима. Остальные шесть фанатов получили по одному году условно, информирует телеграм-канал Don Mash.

Напомним, после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Ростов» — «Локомотив» (0:0) произошла массовая драка с участием болельщиков команд. В результате стычки некоторые её фигуранты попали в больницу с сотрясением мозга и другими травмами. В тот день полиция никого не задержала, разбирательства начались позже.

Видео драки фанатов «Ростова» и «Локомотива» в центре Ростова-на-Дону: