Фанат «Ростова» получил тюремный срок за драку двухлетней давности с болельщиками «Локо»
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Семеро фанатов «Ростова» приговорены к уголовному наказанию за драку с болельщиками «Локомотива», которая произошла в сентябре 2020 года. Лидер околофутбольной группировки Максим Казаков приговорён к году лишения свободы в колонии общего режима. Остальные шесть фанатов получили по одному году условно, информирует телеграм-канал Don Mash.
Напомним, после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Ростов» — «Локомотив» (0:0) произошла массовая драка с участием болельщиков команд. В результате стычки некоторые её фигуранты попали в больницу с сотрясением мозга и другими травмами. В тот день полиция никого не задержала, разбирательства начались позже.
Видео драки фанатов «Ростова» и «Локомотива» в центре Ростова-на-Дону:
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