The Athletic: владелец «Челси» хочет видеть в команде Френки де Йонга

«Челси» в ближайшие дни может сделать предложение «Барселоне» по трансферу нидерландского полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, большим сторонником такого перехода является владелец лондонской команды Тодд Боули. Сообщается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель не вписал 25-летнего футболиста в свой шорт-лист возможных новичков, но был бы не против такого перехода.

Уточняется, что «Челси» ещё не сделал предложение и оно не будет сделано моментально, потому что лондонский клуб сконцентрирован на других игроках. Однако спортивный блок синих знает, что де Йонг отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», и осведомлён о финансовой ситуации в «Барселоне», которая может расстаться с игроком для покрытия долгов. Сообщается, что для «Челси» не станет проблемой ни сумма трансфера, ни зарплата Френки.