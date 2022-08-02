Роберт Левандовски рассказал, как провёл встречу с представителями «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», прилетал в Германию, чтобы провести переговоры со спортивным директором команды Хасаном Салихамиджичем. Польский футболист поделился эмоциями после встречи, на которой он должен был объяснить причины своих громких слов в ранних интервью.

«Это был грустный момент. Я всегда буду благодарен за всё то, что здесь приобрёл и испытал. Я поблагодарил всех за то, что они для меня сделали, и вручил подарки. Это было эмоциональное и трудное время для меня.

Я видел всех и поблагодарил их. Последние пару недель были сложными для всех, но я никогда не забуду то, что у меня было здесь. Благодарю фанатов за поддержку», — приводит слова Левандовского Sky Sports.