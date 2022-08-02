Алаев: РПЛ видит необходимость диалога с властью и болельщиками по поводу Fan ID

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о необходимости дополнительного диалога с правительством и болельщиками в вопросе введения Fan ID.
«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами её введения — органами федеральной власти — и продолжении диалога с болельщиками. Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной. Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», — приводит слова Алаева ТАСС.
Напомним, Fan ID был введён в некоторых городах, начиная с сезона-2022/2023. Однако введение паспортов болельщиков сопровождается рядом проблем. Активные фанаты многих клубов по-прежнему бойкотируют матчи, желающие оформить Fan ID сталкиваются с разного рода сложностями и техническими сбоями, посещаемость стадионов резко снизилась.
- 2 августа 2022
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:00
-
16:34
-
16:19
-
16:18
-
16:11
-
16:09
-
16:02
-
15:53
-
15:38
-
15:37
-
15:33
-
15:26
-
15:21
-
15:06
-
15:01
-
14:46
-
14:29
-
14:23
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:35
-
13:28
-
13:16
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:34
-
12:24