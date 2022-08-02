Алаев: РПЛ видит необходимость диалога с властью и болельщиками по поводу Fan ID

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о необходимости дополнительного диалога с правительством и болельщиками в вопросе введения Fan ID.

«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами её введения — органами федеральной власти — и продолжении диалога с болельщиками. Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной. Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, Fan ID был введён в некоторых городах, начиная с сезона-2022/2023. Однако введение паспортов болельщиков сопровождается рядом проблем. Активные фанаты многих клубов по-прежнему бойкотируют матчи, желающие оформить Fan ID сталкиваются с разного рода сложностями и техническими сбоями, посещаемость стадионов резко снизилась.