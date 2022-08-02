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Глава АПЛ — об эре Абрамовича в «Челси»: трудно сказать, что всё было хорошо

Глава АПЛ — об эре Абрамовича в «Челси»: трудно сказать, что всё было хорошо
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Глава английской Премьер-лиги Ричард Мастерс поделился мнением о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Сейчас трудно сказать, что всё было хорошо, учитывая то, что произошло за последние шесть с половиной месяцев. Думаю, если вы спросите болельщиков «Челси», они дадут другой ответ.

Ситуация, в которой мы оказались, поставила перед нами ряд проблем, которые необходимо решить. Когда Абрамович стал владельцем «Челси», лига не проверяла владельцев и директоров. Что было бы, если бы эта система существовала и какие меры предосторожности нам нужно создать на будущее? Вот в этом заключается главный вопрос», — приводит слова Мастерса Daily Mail.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а в начале марта сообщил о намерении продать команду. В конце мая владельцем клуба стал консорциум Тодда Боули.

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