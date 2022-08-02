Колосков: «Спартаку» не нужен никакой Дзюба. Но Артём пригодился бы российскому футболу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности перехода российского форварда Артёма Дзюбы в московский «Спартак». После ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона он остаётся свободным агентом.

«Нужен ли Дзюба «Спартаку»? Нет, в «Спартаке» всё в порядке. Не нужен никакой Дзюба. Он что, в запасе будет сидеть? Есть Соболев, который играет на приличном уровне. Дзюба нужен российскому футболу, а вот какому клубу он пригодится — я сказать не могу. Но он — неоднозначная фигура, колоритная, мастеровитая.

Да, его уровень, конечно, упал. Если бы он остался прежним, то играл бы в «Зените». Но очень жаль, если он уедет за границу, в захолустный клуб, как Оздоев. Он бы тоже здесь пригодился, игрок хорошего уровня. Футболист сборной, но вдруг оказался никому не нужен. А в РПЛ привозят каких-то непонятных людей со всей Южной Америки, с пляжей. Не знаю, всех нюансов, может, высокие требования (у Дзюбы и Оздоева), но они пригодились бы нашему футболу», — приводит слова Колоскова Legalbet.