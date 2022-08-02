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Флорентино Перес даст показания в суде по делу о переходе Неймара в «Барселону»

Флорентино Перес даст показания в суде по делу о переходе Неймара в «Барселону»
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Президент «Реала» Флорентино Перес выступит в суде в качестве свидетеля по делу против экс-главы «Барселоны» Сандро Росселя, сообщает EFE.

По информации источника, Россель обвиняется в коррупции и мошенничестве при заключении контракта с бразильским нападающим Неймаром, ныне выступающем за «ПСЖ». Перес входит в список из 18 свидетелей по этому делу. Судебное разбирательство начнётся 17 октября в Барселоне. Президент мадридского клуба будет вызван для дачи показаний 18 октября.

Прокуратура требует пять лет тюремного заключения и штраф в размере € 10 млн в качестве наказания для Росселя, а также два года тюрьмы и ещё € 10 млн штрафа для Неймара за коррупцию при осуществлении трансферной сделки.

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