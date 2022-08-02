СМИ: Фоден подпишет новый контракт с «Манчестер Сити». Его доходы увеличатся в 4 раза
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Полузащитник сборной Англии Филип Фоден согласовал новый долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
По информации издания, 22-летний Фоден подпишет с клубом шестилетний контракт (до 2027 года) в ближайшие несколько недель. Переговоры длились несколько месяцев, по их результатам доход Фила по сравнению с базовым контрактом 2018 года (€ 35, 9 тыс. в неделю) увеличится более чем в четыре раза. «Сити» будет платить британцу почти € 270 тыс. в неделю. Таким образом, Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мире.
В прошлом сезоне Фоден провёл за клуб 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
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