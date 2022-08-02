«Лестер» отказался продавать «Ньюкаслу» Мэддисона за € 60,8 млн

«Лестер» снова отказал «Ньюкаслу» в продаже английского атакующего полузащитника Джеймса Мэддисона. Как сообщает британское издание The Guardian, «лисы» отклонили предложение в размере около € 60,8 млн, так как рассчитывают получить за своего игрока по меньшей мере € 73 млн.
Это уже второе предложение от «Ньюкасла» по Мэддисону за последние несколько недель. Ранее «сороки» пытались приобрести игрока у «Лестера» за € 47,6 млн, но получили отказ.
Также под вопросом находятся другие футболисты «лис» – вингера Харви Барнса желает купить «Арсенал», а французского защитника Уэсли Фофана пытается приобрести «Челси».
Напомним, 25-летний Джеймс Мэддисон выступает в составе «лис» с лета 2018 года, тогда футболист перешёл в команду из «Норвича». В прошлом сезоне английской Премьер-лиги игрок провёл 35 встреч, в которых забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.
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