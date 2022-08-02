«Зенит» пригласил Игоря Денисова на ответный матч ветеранов со «Спартаком»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о формировании состава команды на ответный матч с ветеранами «Спартака».
Ретроматч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 2 сентября на «Открытие Банк Арене» в Москве. Первая встреча, прошедшая в Москве 8 июля, завершилась победой коллектива Игонина со счётом 2:0.
«Приглашение отправляли многим бывшим футболистам «Зенита», проблема заключается в их возможности приехать. Приглашение легионеров — это дополнительная финансовая нагрузка. Если они согласятся, нужно прорабатывать этот вопрос, решать, каким образом им доехать. Говорить на 100% сейчас, кто будет, кто нет, в нынешних условиях — тяжело. Надо понимать, что игра в футбол для большинства сейчас уже не основной род занятий.
Приглашения получили Денисов, Березовский, Радимов. Все в курсе этого события. Гарантировать конкретные имена пока сложно. За неделю до матча будет больше конкретики», — приводит слова Игонина Legalbet.
- 2 августа 2022
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