Полузащитник «Наполи» Зелиньски отказался от перехода в «Вест Хэм»

Польский полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски принял решение не переходить в лондонский «Вест Хэм». Как сообщает издание Tuttomercatoweb, игрок отказался от трансфера к «молоткам», так как не хочет играть за команду из середины турнирной таблицы.
Стоит отметить, что лондонский клуб был готов отдать запрашиваемую неаполитанцами сумму размером в € 40 млн. Также Зелиньскому был предложен личный контракт с годовой зарплатой € 3,5 млн и бонусами. Однако футболист отказался от перехода, так как не рассматривает «Вест Хэм» интересным шагом для своей карьеры.
Пётр Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В прошлом сезоне итальянской Серии А он провёл 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
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