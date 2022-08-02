«Вместе мы создали историю!» Левандовски показал фото с трофеями, выигранными с «Баварией»

33-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски опубликовал в социальных сетях впечатляющее фото с трофеями, которые он завоевал в составе мюнхенской «Баварии».

«Вместе мы создали историю! Восемь лет незабываемых воспоминаний с отличной командой! Спасибо, «Бавария», — подписал снимок Левандовски.

Фото: из личного архива Роберта Левандовского

Роберт выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год. Он провёл 375 матчей за немецкий гранд, забил в них 344 гола и отдал 72 результативные передачи.

Левандовски стал игроком «Барселоны» 19 июля. По сведениям Transfermarkt, переход нападающего сборной Польши обошёлся испанской команде в € 45 млн. Роберт подписал с новым клубом контракт на три года с возможностью обоюдного расторжения соглашения после второго сезона без выплаты компенсации.

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