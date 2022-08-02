Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч квалификации Лиги чемпионов с ПСВ

«Монако» объявил стартовый состав на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с эйндховенским ПСВ. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут. Встреча состоится сегодня, 2 августа, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало игры — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Монако» — ПСВ.



«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Якобс, Матазо, Фофана, Головин, Фолланд, Минамино, Бен-Йеддер.

Ответная игра пройдёт 9 августа в Нидерландах. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».

Головин стал игроком монегасков летом 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. Его контракт с клубом из чемпионата Франции рассчитан до 30 июня 2024 года.