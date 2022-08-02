CAS зарегистрировал апелляции восьми российских клубов против решения ФИФА по легионерам

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми российских футбольных клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года.

Напомним, в список команд, подавших протесты, вошли: петербургский «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин».

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в текущем сезоне не смогут принять участия в еврокубках и Лиге наций УЕФА.

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