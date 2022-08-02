Гаджиев: в «Зените» были хорошие тренеры, но никто не добивался результатов, как у Семака

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о сильных сторонах «Зенита», а также отметил вклад в успех санкт-петербургской команды со стороны главного тренера Сергея Семака.



«Потенциал и ресурсы «Зенита» на сегодняшний день выше, чем у других команд. Не случайно клуб уже несколько лет подряд лучший в стране. В Санкт-Петербурге работало много хороших специалистов, и никому не удавалось добиться таких результатов, а у Семака получилось.



Мы говорим, что «Зенит» явный фаворит, не только потому, что у них ресурсов больше, но и потому, что там высокий уровень организации, дисциплина и умение управлять тренировочным процессом. Манчини – хороший тренер, он доказал это. С «Зенитом» у него была отличная команда, но не получилось выиграть чемпионство. Семаку удаётся поддерживать уровень ответственности при хорошем, звёздном составе.



У «Спартака» или ЦСКА не получается выступать на уровне своих возможностей, хотя Гинеру в прошлом с Березуцкими, Игнашевичем и Вагнером удавалось поддерживать стабильность и хорошо выступать. Усилиться по составу – не значит быть конкурентоспособным с «Зенитом», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. В нынешнем розыгрыше турнира санкт-петербургский клуб после трёх туров занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом».