В «Сочи» оценили игру Нобоа в матче с «Ахматом». Полузащитник оформил дубль

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру 37-летнего полузащитника Кристиана Нобоа в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом» (Грозный). Встреча завершилась со счётом 2:1. Нобоа оформил дубль.

«Мы довольны результатом в матче с «Ахматом». Сейчас у нас не самые простые матчи. Мы все работаем ради того, чтобы побеждать в каждом матче. Нобоа сыграл хороший матч, даже очень приличный. Почему мы должны быть им недовольны? Лично я доволен. Доволен результатом, командой и тем, как сыграл Крис», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров «Сочи» набрал шесть очков и занял промежуточное третье место в турнирной таблице РПЛ.