Кечинов назвал имена российских футболистов «Спартака», кто мог бы уехать в Европу

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игроках красно-белых, которые могли бы попробовать свои силы в европейских чемпионатах.

«Прямо сейчас из российских игроков «Спартака» могли бы уехать в Европу Джикия, Соболев и Зобнин. Не могу сказать, что в топовый клуб, но в среднюю европейскую команду — легко.



Литвинов, Чернов и Умяров? Нет, пока ещё рановато уезжать — они лишь недавно начали играть за основной состав. Мне очень нравится Игнатов, но он у Абаскаля вообще не играет. Джикия, Соболев и Зобнин — вот это опытные ребята», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» в трёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.