Бразильский новичок «Зенита» Иван: в России у меня уже есть два знакомых Ивана
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Бразильский новичок «Зенита», вратарь Иван Куарежма рассказал о происхождении своего имени.
«Имя выбирал мой дедушка. Он всегда заботился обо мне и хотел, чтобы я вырос достойным человеком. Стал, например, врачом. Он дал мне это имя, хотя я никогда не задумывался о его происхождении. А когда появился интерес «Зенита», стал больше узнавать о стране и понял, что имя Иван здесь довольно популярно. В Бразилии оно не особо распространено. А в России у меня уже есть два знакомых Ивана. Круто, что я приехал сюда с русским именем», — сказал Иван в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Иваном Куарежмой читайте на «Чемпионате» завтра, 3 августа.
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