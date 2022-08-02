«Шериф» проиграл «Виктории Пльзень» в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов
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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 молдавский «Шериф» встречался с чешским клубом «Виктория Пльзень». Игра прошла на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 37-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Шерифа» Рашид Аканби, успешно реализовавший пенальти. Через четыре минуты форвард «Виктории Пльзень» Томаш Хоры сравнял счёт, также успешно исполнив 11-метровый удар. Победный гол на 55-й минуте забил полузащитник чешской команды Павел Буха. Результативную передачу отдал Хоры.
Ответная встреча команд состоится 9 августа в Чехии. Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».
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