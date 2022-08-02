Гаджиев: построенная арена — вклад Федуна не только в «Спартак», но и в российский футбол

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о вкладе владельца «Спартака» Леонида Федуна в российский футбол.
«Построенный стадион — это большой вклад Федуна не только в «Спартак», но и в весь отечественный футбол. Но в то же время мы понимаем, что выиграть за 18 лет один раз чемпионство — для красно-белых это мало, и даже очень. Для кого-то другого, может, это существенно, но не для «Спартака». Не с экономической точки зрения, а со спортивной были допущены большие ошибки — с подбором и расстановкой кадров, с эмоциональными заявлениями. Но перед уходом лучше говорить спасибо, что могли, сделали», — приводит слова Гаджиева Metaratings.
Ранее появилась информация, что нефтяная компания «Лукойл» может выкупить московский стадион «Открытие Банк Арена», который является домашней ареной «Спартака». Компания готова предложить за арену до 6 млрд рублей.
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