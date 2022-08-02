Малафеев предположил, сможет ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту» в чемпионате
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых в стартовавшем сезоне РПЛ. После матча 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом», завершившимся со счётом 5:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ.
«Конкурент «Зенита» — сам «Зенит». Если команда не будет сбавлять оборотов и не даст возможности соперникам зацепиться, то и в этом сезоне петербуржцы станут чемпионами. Сможет ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту»? Посмотрим. Сезон длинный. Стабильные результаты по ходу чемпионата ценнее, чем разовые победы», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».
«Зенит» — действующий чемпион России (четвёртый год подряд) и обладатель Суперкубка страны.
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