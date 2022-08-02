«Милан» подписал 21-летнего Де Кетеларе. Трансфер обошёлся клубу в € 32 млн

Итальянский «Милан» официально объявил о трансфере 21-летнего нападающего бельгийского «Брюгге» Шарля Де Кетеларе. Контракт рассчитан до 2027 года. Он будет играть за итальянскую команду под 90-м номером.
Предположительно, сумма трансфера Де Кетеларе составила € 32 млн плюс бонусы, а зарплата Шарля — € 2,3 млн за сезон.
Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В сезоне-2021/2022 Шарль в 49 матчах забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. С ноября 2020-го вызывается в сборную Бельгии.
По итогам сезона-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии. Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Милан» сыграет с «Удинезе».
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