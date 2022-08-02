Новичок «Зенита» Иван высказался о конкуренции с Одоевским и Кержаковым

Бразильский новичок «Зенита», вратарь Иван Куарежма рассказал о конкуренции среди голкиперов санкт-петербургского клуба.
«Общаюсь со всеми, но больше, конечно, с вратарями и тренерами вратарей. Тот же Миша (Кержаков. — Прим. «Чемпионата») любит шутить, постоянно пытается что-то сказать на португальском. Одоевский и Кержаков — классные ребята, отличные люди. Не только в игре, но и в обычной жизни. Всегда помогут. Если на тренировке я что-то не понимаю, они мне всё объясняют. Спасибо им за это.
Что касается конкуренции, это нормальное явление, она есть в любой команде. Любой игрок хочет быть в основе и постоянно находиться на поле. Если у человека нет мотивации бороться, зачем он вообще здесь находится? Понимаю, что мне будет тяжелее в силу специфики вратарской позиции. Но я готов прилагать усилия, чтобы честным трудом добиваться того, чего хочу добиться», — сказал Иван в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Иваном Куарежмой читайте на «Чемпионате» завтра, 3 августа.
- 2 августа 2022
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