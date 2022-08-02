Нигматуллин — о «Спартаке» при Федуне: не было стабильности и солидности в руководстве

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе Леонида Федуна на посту президента московского «Спартака».



«Прежде всего он сделал очень много хорошего для «Спартака» в плане инфраструктуры: новый стадион, база, академия – всё на высоком уровне. Единственное, чего было мало – выигранных титулов: одно чемпионство и один Кубок России. Очень много нервов ушло, много ненужных слухов, шума. Понятно, что команда на слуху, большая база болельщиков, «Спартак» хочется обсуждать, но много было лишнего за всё это время. Не было стабильности и солидности в руководящем звене.



Были непонятные люди из других государств, которые занимались трансферами. О них в принципе в Европе не знают, но этим людям почему-то доверяли. Наверное, работал какой-то человеческий фактор. Может быть, в какой-то степени дилетанты подобрались к клубу. Сложно сказать, не находясь внутри. Как бы то ни было, Федуну большая благодарность за то, что он делал для «Спартака», пусть и с переменным успехом», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Ранее появилась информация, что Федун покинет «Спартак». Новым президентом московской команды может стать экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Федун занимает пост президента красно-белых на протяжении 18 лет.