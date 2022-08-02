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Асанте: в белизне сборной Англии законно сомневаться, она мешает многим девушкам мечтать

Асанте: в белизне сборной Англии законно сомневаться, она мешает многим девушкам мечтать
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Бывшая английская футболистка ганского происхождения Анита Асанте высказалась о скандале со сборной Англии на домашнем чемпионате Европы – 2022. Один из журналистов обвинил команду в расовом неразнообразии, это вызвало большой резонанс.

«Структура элитного женского футбола в Англии должна измениться, и это не является критикой нынешней сборной или тренера.

Футбол – это реализация мечты, но даже самым амбициозным молодым игрокам требуется первоначальное вдохновение. Им нужны образцы для подражания. Эта одна из многих причин, по которой разнообразие так важно и почему законно сомневаться в белизне сборной Англии. Это следует рассматривать не как критику очень хорошего менеджера Сарины Вигман, а как признание того, что всемирная известность имеет значение. Молодым девушкам, которые не видят никого похожего на них, не хватает героинь для подражания — и это важно», — написала Асанте в The Guardian.

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