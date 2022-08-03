Источник: «Спартак» сыграет с «Динамо» в юбилейной форме от Nike

«Спартак» может сыграть в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Динамо» в специальной форме, сообщает Metaratings.



По информации источника, московская команда получит юбилейную экипировку к 100-летию клуба от американской компании Nike в середине текущего месяца. Напомним, ранее компания Nike, которая являлась техническим спонсором российского клуба с 2005 года, сообщила о расторжении контракта с красно-белыми. При этом футболисты «Спартака» продолжают выступать в форме, произведённой американской компанией. Пока клуб не объявил, кто станет его новым техническим спонсором.



«Спартак» в трёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 августа.