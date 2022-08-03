Экс-футболистка Англии U16: почему Франция обеспечивает разнообразие в сборной, а мы нет?

Ханна Батист, бывший игрок сборной Англии по футболу U16, а ныне выступающая за команду Гайаны, высказалась о скандале вокруг сборной Англии на домашнем чемпионате Европы – 2022. Один из журналистов обвинил команду в расовом неразнообразии, это вызвало большой резонанс.
«Я слежу и болею за сборную Англии, но мне ближе команда Франции, я люблю её, она прекрасна. Так должен выглядеть футбол. Почему Франция обеспечивает разнообразие в сборной, а мы, такая многонациональная страна, испытываем с этим трудности?
Я болею за команду Англии, но с кем я могу себя идентифицировать? Это немного неприятно», — приводит слова Батист The Athletic.
Напомним, 31 июля сборная Англии в финале домашнего Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками
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