Экс-футболистка Англии U16: почему Франция обеспечивает разнообразие в сборной, а мы нет?

Ханна Батист, бывший игрок сборной Англии по футболу U16, а ныне выступающая за команду Гайаны, высказалась о скандале вокруг сборной Англии на домашнем чемпионате Европы – 2022. Один из журналистов обвинил команду в расовом неразнообразии, это вызвало большой резонанс.

«Я слежу и болею за сборную Англии, но мне ближе команда Франции, я люблю её, она прекрасна. Так должен выглядеть футбол. Почему Франция обеспечивает разнообразие в сборной, а мы, такая многонациональная страна, испытываем с этим трудности?

Я болею за команду Англии, но с кем я могу себя идентифицировать? Это немного неприятно», — приводит слова Батист The Athletic.

Напомним, 31 июля сборная Англии в финале домашнего Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.

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