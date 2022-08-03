Президент «Наполи» — об африканцах: мы идиоты, которые платят, чтобы они играли за других

73-летний итальянец Аурелио Де Лаурентис, являющийся владельцем «Наполи», эмоционально ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб африканских футболистов.
«Не говорите мне больше об африканцах! Я люблю их, но либо они подписывают что-то, подтверждающее, что они откажутся от участия в Кубке африканских наций, либо между этим турниром и отборочным матчем чемпионата мира в Южной Америке эти игроки никогда не будут доступны!
Мы идиоты, которые платят зарплату только для того, чтобы послать их по всему миру играть за других», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.
Отметим, что в настоящее время за «Наполи» выступают два африканских футболиста – нападающий Виктор Осимхен (Нигерия) и Андре Замбо Ангисса (Камерун). В текущее трансферное окно неаполитанцев покинул сенегальский защитник Калиду Кулибали, перешедший в «Челси».
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
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