Сергей Семак объяснил, почему молодым игрокам трудно пробиться в состав «Зенита»

46-летний российский специалист Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», ответил на вопрос о доверии молодым в санкт-петербургском клубе. Главный тренер сине-бело-голубых подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что талантливые игроки не могут выиграть конкуренцию.

«Где новые Аршавины и Кержаковы? Ну, Кержаков-то у нас есть, ведь Миша не сдаётся и держит марку. Сейчас бьётся за право стать основным голкипером Одоевский. Кузяев — основной и в «Зените», и в сборной России. Чистяков, Сутормин, Круговой — они ведь тоже свои воспитанники, есть и другие ребята, которые были у нас, а сейчас выступают в других командах РПЛ, потому что им нужно расти, получать постоянную практику.

Такие, кто по молодости себя проявляет, а потом подтверждает класс на протяжении всей карьеры, вообще в нашем футболе редкость, и не только для Петербурга. А аргумент, что мы не даём шансов молодёжи, — это лукавство. Парадокс-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение получает их больше, чем мы в своё время. Да-да, именно так, а не наоборот! Когда я начинал карьеру, у нас были такие жёсткие отбор и конкуренция, что тебе могли дать два-три матча на выживание, а потом безжалостно отсечь.

Сегодня же ребятам иной раз предоставляют целые месяцы на самоутверждение в надежде на их прогресс: нет той базы подготовки, которая имелась когда-то, того соперничества за место в основе. Так что молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию. Ну и потом, каждый случай всё равно индивидуален. Так происходило и в моей юности, так остаётся и теперь», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».

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