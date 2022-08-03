Промес: сколько раз я уже слышал историю про возвращение «старого» Квинси

30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о зависимости командной игры и своей формы.
«Это я вернулся к себе или оборона соперников ослабла по сравнению с первым приходом в «Спартак»? Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Промеса. Поймите, футбол – командная игра. У команды получается, и я в порядке. У команды плохой день – и у меня тогда проблемы. Когда мы на победной волне матч за матчем, мне намного проще показывать свои умения. А когда общая игра не ладится, мне гораздо сложнее.
Так что, когда вы говорите про «старого» Промеса, то говорите не только про меня, а о всей команде. И если сейчас я «возвращаюсь», значит команда стала играть лучше», — сказал Промес в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».
В текущем сезоне Квинси принял участие в четырёх встречах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12
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