Стали известны страны, которые подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение Чемпионата Мира -2030, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.



Впервые идея была выдвинута Уругваем и Аргентиной в 2017 году, а два года к ним присоединились ещё две страны. Примечательно, что 100 лет назад в финале Чемпионата Мира — 1930 в Уругвае страна-хозяйка играла в финале с Аргентиной и одержала победу со счётом 4:2.

Напомним, ранее стали известны города от общей заявки Испании и Португалии на ЧМ-2030. В Испании своё желание провести матчи мундиаля изъявили Мадрид, Барселона, Севилья, Малага, Бильбао, Ла-Корунья, Хихон, Валенсия, Сарагоса, Лас-Пальмас, Мурсия и Сан-Себастьян. Первые два города предлагают по два стадиона, так что стране ещё предстоит выбрать те самые 11 из большего числа кандидатов. от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут две арены в Лиссабоне плюс одна из Порту.