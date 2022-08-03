Бразилец Мойзес прибыл в Москву. Его связывали с переходом в ЦСКА

27-летний бразильский крайний защитник «Интернасьонала» Мойзес, о скором переходе которого в ЦСКА сообщалось ранее, уже прибыл в Москву и опубликовал в социальных сетях фото делового центра «Москва-Сити».
Ранее сообщалось, что армейцы арендуют футболиста до конца 2023 года, заплатив бразильскому клубу € 2 млн.
В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,6 млн. При этом ещё в 2017 году сам футболист, будучи игроком «Коринтианса», признавался, что вёл переговоры о переходе в ЦСКА.
Напомним, в третьем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА упустил победу в гостях над «Пари Нижний Новгород», ведя в счёте 2:0 и завершив игру вничью – 2:2.
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12
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