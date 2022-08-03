«Манчестер Юнайтед» нашли альтернативу де Йонгу в Вулверхэмптоне
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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации английского источника, «манкунианцы» видят в португальце альтернативу хавбеку «Барселоны» Френки де Йонгу.
20 октября 2015 года Невеш в составе «Порту» стал самым молодым капитаном в истории Лиги чемпионов, выйдя на поле в матче с «Маккаби» (Тель-Авив). На момент выхода на поле ему исполнилось 18 лет и 221 день.
В 2017 году состоялся трансфер хавбека в «Вулверхэмптон». Он провёл за «волков» 212 матчей во всех турнирах, в которых успел забить 24 гола и отдать 12 результативных передач. За сборную Португалии Невеш выступает с 2015 года и успел провести 26 матчей в футболке национальной команды.
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