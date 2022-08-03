«Фулхэм» объявил о переходе вратаря лондонского «Арсенала» Бернда Лено

30-летний немецкий вратарь Бернд Лено официально перешёл из лондонского «Арсенала» в «Фулхэм». Об этом сообщается на официальном сайте «дачников».

«Бернд Лено — вратарь, которого мы упорно преследовали на протяжении всего этого трансферного окна, и мы очень рады, что достигли соглашения о трансфере, теперь он полностью предан «Фулхэму». Он играл на самом высоком уровне, и он принесёт этот опыт и своё лидерство в нашу команду. Он станет отличным дополнением к команде Марко, которая с нетерпением ждет предстоящего сезона!», — прокомментировал переход немца совладелец «Фулхэма» Тони Хан.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, переход игрока сборной Германии обошёлся новичку английской Премьер-лиги в € 9,5 млн. Отмечается, что с вратарём заключён контракт на три года.

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