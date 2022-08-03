FA пообещала сделать всё возможное, чтобы в женской сборной Англии было больше темнокожих

Футбольная ассоциация Англии (FA) в ближайшем будущем рассчитывает, что в составе женской национальной сборной будет большее количество темнокожих футболисток, сообщает ESPN.

Во время прямой трансляции по английскому телевидению встречи группового этапа Евро-2022, в которой Англия разгромила Норвегию со счётом 8:0, комментатор Эйлид Барбур подчеркнула проблему, сказав: «Все 11 игроков основного состава и пять запасных, вышедших на поле, были белыми, и это указывает на отсутствие разнообразия в женской сборной Англии».

Замечания Барбур вызвали негативную реакцию в социальных сетях: высокопоставленные комментаторы критиковали как ведущего, так и работу телеканала за то, что они поставили под сомнение состав Сарины Вигман, но бывшие игроки сборной Англии, в том числе Алекс Скотт и Анита Асанте, поддержали предположение о том, что состав сборной Англии на Евро-2022 не отражает текущую демографию страны.

В связи с этим представитель FA сообщил, что в будущем они действительно рассчитывают видеть в команде больше темнокожих футболисток: «Мы признаём, что это не произойдёт в одночасье — мы не собираемся здесь и сейчас находить иных игроков, чтобы изменить ситуацию, — но что мы можем сделать, так это гарантировать, что в будущем мы сделаем всё возможное, чтобы попытаться диверсифицировать наши молодежные команды».

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022.