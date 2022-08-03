FA пообещала сделать всё возможное, чтобы в женской сборной Англии было больше темнокожих

Футбольная ассоциация Англии (FA) в ближайшем будущем рассчитывает, что в составе женской национальной сборной будет большее количество темнокожих футболисток, сообщает ESPN.
Во время прямой трансляции по английскому телевидению встречи группового этапа Евро-2022, в которой Англия разгромила Норвегию со счётом 8:0, комментатор Эйлид Барбур подчеркнула проблему, сказав: «Все 11 игроков основного состава и пять запасных, вышедших на поле, были белыми, и это указывает на отсутствие разнообразия в женской сборной Англии».
Замечания Барбур вызвали негативную реакцию в социальных сетях: высокопоставленные комментаторы критиковали как ведущего, так и работу телеканала за то, что они поставили под сомнение состав Сарины Вигман, но бывшие игроки сборной Англии, в том числе Алекс Скотт и Анита Асанте, поддержали предположение о том, что состав сборной Англии на Евро-2022 не отражает текущую демографию страны.
В связи с этим представитель FA сообщил, что в будущем они действительно рассчитывают видеть в команде больше темнокожих футболисток: «Мы признаём, что это не произойдёт в одночасье — мы не собираемся здесь и сейчас находить иных игроков, чтобы изменить ситуацию, — но что мы можем сделать, так это гарантировать, что в будущем мы сделаем всё возможное, чтобы попытаться диверсифицировать наши молодежные команды».
Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022.
- 3 августа 2022
-
04:10
-
03:56
-
03:39
-
03:36
-
03:26
-
03:22
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:34
-
02:19
-
02:15
-
02:10
-
02:02
-
01:44
-
01:39
-
01:32
-
01:30
-
01:20
-
01:07
-
00:26
-
00:15
-
00:12
- 2 августа 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:35
-
23:17
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:43
-
22:41