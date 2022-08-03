Промес раскрыл секрет результативности тройки с Мозесом и Соболевым в «Спартаке»

30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему соперникам тяжело обороняться против их тройки с Виктором Мозесом и Александром Соболевым.

«Какова моя роль в треугольнике Промес – Мозес – Соболев? Сейчас эта схема хорошо работает. Все мы в хорошей форме, у нас есть свобода перемещений. Иногда я на позиции «десятки», иногда в нападении и так далее.

Секрет этого треугольника в том, что мы играем динамично, против нас тяжело обороняться», — сказал Промес в интервью пресс-службе московского «Спартака», опубликованном на YouTube-канале.

Отметим, что трио Промес – Мозес – Соболев приняло участие во всех четырёх встречах «Спартака» в текущем сезоне, они суммарно забили шесть мячей и отдали две результативные передачи.

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