Промес раскрыл секрет результативности тройки с Мозесом и Соболевым в «Спартаке»

30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему соперникам тяжело обороняться против их тройки с Виктором Мозесом и Александром Соболевым.
«Какова моя роль в треугольнике Промес – Мозес – Соболев? Сейчас эта схема хорошо работает. Все мы в хорошей форме, у нас есть свобода перемещений. Иногда я на позиции «десятки», иногда в нападении и так далее.
Секрет этого треугольника в том, что мы играем динамично, против нас тяжело обороняться», — сказал Промес в интервью пресс-службе московского «Спартака», опубликованном на YouTube-канале.
Отметим, что трио Промес – Мозес – Соболев приняло участие во всех четырёх встречах «Спартака» в текущем сезоне, они суммарно забили шесть мячей и отдали две результативные передачи.
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12
- 3 августа 2022
-
04:10
-
03:56
-
03:39
-
03:36
-
03:26
-
03:22
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:34
-
02:19
-
02:15
-
02:10
-
02:02
-
01:44
-
01:39
-
01:32
-
01:30
-
01:20
-
01:07
-
00:26
-
00:15
-
00:12
- 2 августа 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:35
-
23:17
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:43
-
22:41