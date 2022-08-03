Алвес высказался по поводу грядущей встречи с «Барселоной» за кубок Жоана Гампера

Защитник «Пумас» Дани Алвес прокомментировал грядущий матч с «Барселоной» за кубок Жоана Гампера, который состоится 7 августа на Камп Ноу.

«Жизнь дала мне право приехать и сыграть за «Пумас» на «Камп Ноу», чтобы попрощаться с «Барсой».«Меня вывели через чёрный выход в предпоследней игре за каталонскую команду. На этот раз это будет не через этот выход, потому что мой контракт уже подошёл к концу. Что происходит? Ничего, чао. Я не ожидал большего от клуба. Ведь я подписывал зимой контракт на пол года и выполнил всё, что от меня требовала команда», — цитирует Алвеса As.

Ранее соперником сине-гранатовых по этому турниру должна была стать итальянская «Рома», однако подопечные Жозе Моуринью отказались от приглашения из-за изменения планов предсезонной подготовки. После отказа от «Ромы» каталонский клуб вёл переговоры с «Миланом» и «Атласом», которые не увенчались успехом.